Пузырь, надутый ожиданиями

Пузырь, надутый ожиданиямиIT-корпорации пытаются занять свою нишу на рынке искусственного интеллекта
За три года каждый из нас хотя бы раз попробовал ChatGPT (ремарка редактора: не каждый, некоторые все же не марались). Кто-то поигрался и забыл, а кто-то впустил его в свою личную жизнь, доверив ему свои тайны или отдав на откуп такие бытовые вопросы, как выбор блюда на ужин или правильного корма для собаки, а кто-то решается ему доверить фундаментальные вещи, такие как написание диплома или создание натальной карты. Вошла ли у вас оплата подписки на нейросети в привычку? Платите ли вы за нее так же, как за коммунальные услуги? Если да, то поздравляю – вы стали участником ИИ-пузыря.
Но думаю, что мало кто задумывался о масштабах этого пузыря. Весной 2025 г. ежедневное количество пользователей ChatGPT пересекло отметку в 500 млн. По данным OpenAI на июль, ежедневно пользователи отправляют в ChatGPT более 2,5 млрд запросов, что в пересчете на год составляет более 910 млрд обращений.
Проблема в том, что такое количество запросов требует темпов роста мощностей, каких не было еще ни у одной компании в мире. Ценообразование выглядит так: по данным самого ChatGPT, средняя себестоимость одного запроса на пользователя с учетом затрат на аренду инфраструктуры, но без учета затрат на обучение модели, зарплат, R&D, поддержки и маркетинга составляет $0,005. Ну а дальше математика – один день запросов обойдется компании в $12,5 млн, а в год, соответственно, эта сумма достигает более $4,5 млрд.
Помимо стоимости аренды мощностей можно посчитать, сколько энергии потребляет запрос в ChatGPT. Сооснователь и гендиректор компании – разработчика ChatGPT OpenAI Сэм Альтман писал в своем блоге, что среднестатистический запрос использует около 0,34 Вт ч, что соответствует тому, сколько энергии потребляет духовка за одну секунду работы. Также для охлаждения серверов при обработке одного запроса требуется примерно 1/15 чайной ложки воды.
Если же отойти от занимательной арифметики в сторону подсчетов независимых экспертов, то, по оценке американской исследовательской лаборатории Epoch.AI, OpenAI в 2024 г. потратила около $5 млрд на исследования и разработки и около $2 млрд на аренду вычислительных мощностей для инференции. По оценке тайваньского ученого, предпринимателя и венчурного инвестора Ли Кайфу, экономика OpenAI и вовсе не сходится: при затратах на операционную деятельность в $8 млрд в 2024 г. выручка компании составила $3,7 млрд. При этом убыток достиг $5 млрд, писало издание The Economist.
Во втором полугодии 2025 г. мировые IT-гиганты, такие как Microsoft, Oracle, Amazon и, конечно же, OpenAI, заключили больше десятка сделок по аренде ИИ-мощностей на 5, 10, и 15 лет на суммы, которые сопоставимы с ВВП некоторых стран: суммарно свыше $350 млрд. Причем больше всех потратился Microsoft: за пару месяцев гигант заключил шесть сделок примерно на $60 млрд.
При этом IT-гиганты не только тратят деньги на аренду мощностей, но и готовы вложить столько денег в самих игроков рынка – OpenAI, Anthropic, Mistral AI и др. Зачем? Чтобы иметь прямой «доступ к телу», а точнее, эксклюзивный доступ к самой технологии, контроль над ее работой и того, как она должна развиваться.
Такой ажиотаж на рынке можно сравнить с пузырем доткомов в конце 1990-х, когда достаточно было к названию компании добавить .com – и капитализация росла быстрее выручки. Или с пузырем ипотечного кредитования в 2008 г. – кстати, один из главных бенефициаров того кризиса – инвестор и основатель фонда Scion Capital Майкл Бьюрри, заработавший тогда $700 млн, вновь поставил на обвал рынка. Только теперь он прогнозирует, что лопнуть предстоит рынку ИИ.
Но главный парадокс в том, что самая масштабная инвестиционная гонка десятилетия проходит почти незаметно для конечного пользователя. Среднестатистическому пользователю все равно, кто и где арендовал вычисления, какие GPU стоят в стойках и на какой срок подписан контракт. Его интересуют две вещи: будет ли сервис в доступной ценовой категории, а в идеале – бесплатным и сможет ли он написать отчет без лишних усилий. Все остальное – заботы инвесторов и топ-менеджеров.
История доткомов показывает: пузырь может лопнуть, а технология – остаться. Интернет после 2001 г. никуда не исчез, исчезли лишь компании без внятной модели бизнеса. Не исключено, что с ИИ может произойти то же самое: оценки скорректируются, рынок консолидируется, а сам ИИ выживет. Уж слишком прочно он успел встроиться в мировую экономику, для того чтобы его можно было взять и выбросить.