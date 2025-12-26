Пузырь, надутый ожиданиями

За три года каждый из нас хотя бы раз попробовал ChatGPT (ремарка редактора: не каждый, некоторые все же не марались). Кто-то поигрался и забыл, а кто-то впустил его в свою личную жизнь, доверив ему свои тайны или отдав на откуп такие бытовые вопросы, как выбор блюда на ужин или правильного корма для собаки, а кто-то решается ему доверить фундаментальные вещи, такие как написание диплома или создание натальной карты. Вошла ли у вас оплата подписки на нейросети в привычку? Платите ли вы за нее так же, как за коммунальные услуги? Если да, то поздравляю – вы стали участником ИИ-пузыря.