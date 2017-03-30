Почти все двигатели для «Протона» оказались с дефектами

Воронежский механический завод (ВМЗ) переберет 71 дефектный двигатель для ракет-носителей «Протон-М», или весь задел предприятия по второй и третьей ступеням. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

«По "Протонам" это 71 двигатель, или практически весь задел по второй и третьей ступеням. В настоящее время подписан график проведения работ, значительная их часть будет проведена в 2017 г., но мы понимаем, что какая-то часть неминуемо перейдет на 2018 г.», – сказал генеральный директор НПО «Энергомаш».

Арбузов подчеркнул, что основная задача при этом – не сорвать график запусков по Федеральной космической программе, стартов в интересах Министерства обороны России и коммерческих пусков.

Причиной отправки обратно на ВМЗ всех двигателей РД-0210/0211 и РД-0213/0214 для «Протона» стало заявление специалистов «Роскосмоса» о том, что при пайке компонентов двигателей на ВМЗ использовался припой, не соответствовавший технической документации.

Кроме того, обратно на ВМЗ были отозваны двигатели 11Д55 (РД-0110). Причиной послужила авария ракеты «Союз-У» 1 декабря 2016 г., в результате которой был утрачен корабль «Прогресс МС-04» с грузами для экипажа МКС. Как сообщал «Роскосмос», наиболее вероятная причина аварии, установленная госкомиссией, – вскрытие бака третьей ступени «Союза-У» из-за попадания посторонних частиц при сборке в насос окислителя.