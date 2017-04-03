Операторы хотят регулировать сферу Big Data – «Коммерсантъ»

Создание саморегулируемой организации в области Big Data под рабочим названием Ассоциация больших данных (АБД) обсуждают, «Ростелеком», «МегаФон», МТС, «Вымпелко, Mail.Ru Group и «Яндекс». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участвующих в переговорах менеджеров. Ее устав может быть согласован в течение двух недель, утверждают они. Организация должна быть открытой для участников из других отраслей, включая банки и страховые компании.

Авторы инициативы опасаются стремления чиновников к излишнему регулированию IT-отрасли. «Некоторые эксперты, которым важно показать свою приближенность к власти, даже предлагают передать все пользовательские данные государству»,— поясняет собеседник издания. Такой подход может осложнить приток инвестиций. По мнению IDC, к 2020 г. оборот «больших данных» достигнет $50 млрд в год.

Новая структура сможет от имени отрасли давать рекомендации, в том числе власти и законодателям о том, что именно нужно считать большими данными, участвовать в разработке кодекса этики компаний. Также она могла бы «представлять интересы бизнеса, общаясь с регулятором и донося ему свою позицию»,— говорит директор по связям с государственными органами «МегаФона» Дмитрий Петров.