«Вымпелком» оценил потери от инвестиций в «Евросеть» почти в 6 млрд рублей

«Вымпелком» оценил убыток от обесценения инвестиций в «Евросеть» в 5,99 млрд руб., говорится в материалах «Вымпелкома».

«Вследствие операционной неэффективности совместного предприятия "Евросеть" руководство оценило возмещаемую стоимость инвестиции "Вымпелком" в "Евросеть" и признало соответствующий убыток от обесценения в сумме 5993 млн руб.», - говорится в документе.

«Евросеть» до 2008 г. принадлежала ее основателю Евгению Чичваркину. Осенью 2008 г. он продал ее Александру Мамуту, который продал 49,9% компании «Вымпелкому» за $226 млн. В декабре 2012 г. Мамут продал контрольный пакет за $1,07 млрд - по 25% акций получили «Мегафон» и холдинг Garsdale, 0,1% купил «Вымпелком». Летом 2014 г. доля Garsdale перешла «Мегафону», сейчас операторы владеют «Евросетью» на паритетных началах - по 50% акций.

В марте «Ведомости» писали , что «Мегафон» выкупит пакет «Евросети» - переговоры между операторами о разделе ритейлера, которые шли больше года, похоже, завершились успехом. По данным источников «Ведомостей», «Мегафон» доведет свою долю в компании до 100%, а «Вымпелком» получит 2000 салонов, но заплатит партнеру чуть больше 1 млрд руб. - в счет долга.