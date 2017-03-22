«Евросеть» могут объединить со «Связным» – «Коммерсантъ»

Создание компании на базе салонов «Евросети» и «Связного» акционеры последнего обсуждают с собственниками «Мегафона», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к сотовому оператору. «Есть план, чтобы произошла сделка, в результате которой будет создана отдельная компания, управляющая салонами связи обоих ритейлеров», — приводит издание слова своего собеседника. Он не исключил, что собственников у новой компании будет больше.

На первом этапе новая структура будет управлять примерно 5000 салонов – 2700 магазинов «Связного» и более 2000 - «Евросети». Затем планируется рост сети, возможно, под новым брендом. Всего у «Евросети» 4200 салонов.

В конце прошлой недели стороны подписали протокол о намерениях по сделке, в соответствии с которой «Мегафон» выкупит принадлежащие «Вымпелкому» 50% «Евросети» и доведет свою долю в ритейлере до 100%, говорит собеседник издания. Ранее об этой схеме «Ведомостям» рассказывал знакомый менеджеров «Вымпелкома». Сумму сделки источники оценивали в 1,2 млрд руб.

«Вымпелком» получит право аренды на 2000 салонов «Евросети». «Совокупный долг новой компании будет меньше 20 млрд руб., что вполне комфортно», — заверил собеседник издания.