Потерпевшими по делу «Шалтая-Болтая» признали Белоусова и Киселева – «РИА Новости»

Потерпевшими по делу хакерской группы «Шалтай-Болтай» признаны помощник президента России Андрей Белоусов и гендиректор МИА «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев. Об этом «РИА Новостям» сообщил знакомый с делом источник. «В деле содержатся следующие эпизоды взлома почты: Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой, Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко, а также помощника президента Андрея Белоусова», — добавил собеседник агентства.

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев обвиняется в шести эпизодах незаконного доступа к компьютерной информации, сообщал ранее «Интерфаксу» его адвокат Руслан Коблев. «Мой подзащитный обвиняется в шести эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации. Имена всех потерпевших нам пока не известны», - сказал адвокат.

Коблев отметил, что «следствие не нашло оснований для признания в качестве потерпевших Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева) и Тимура Прокопенко (замначальника управления внутренней политики администрации президента)».

Адвокат также сообщил, что следователь ФСБ предъявил Аникееву обвинение в окончательной редакции и объявил об окончании предварительного расследования по делу. «Досудебное соглашение выполнено полностью и утверждено прокурором», – отметил защитник.

Материалы в отношении лидера хакерской группы выделены в отдельное производство из основного дела. Аникеев и его защита перешли к ознакомлению с материалами дела. «Объем дела составляет 15 томов», - уточнил Коблев.

По словам защиты, дело Аникеева будет рассмотрено в особом порядке, что гарантирует ему наказание не более половины максимально предусмотренного срока по инкриминируемой статье.

О том, что по делу «Шалтай-Болтая» в Следственное управление ФСБ приглашались Тимакова, Прокопенко и телеведущий Дмитрий Киселев, писал РБК.

В 2015 г. на сайте «Международной биржи информации» «Шалтай-Болтай» выложил якобы частную переписку Тимаковой за 150 биткоинов, на тот момент $35 000. Прокопенко пострадал от хакеров в конце 2014 г., когда был опубликован снимок бывшего пресс-секретаря околокремлевского движения «Наши» Кристины Потупчик в его кабинете с набитой деньгами сумкой. В 2016 г. в руки хакеров попала переписка Киселева, в том числе по проекту «Россия сегодня».