В деле «Шалтая-Болтая» появились имена Тимаковой, Прокопенко и Киселева – РБК

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова приглашена на беседу с сотрудником Следственного управления ФСБ в связи с расследованием дела хакерской группировки «Шалтай-Болтай», сообщает РБК . Тимакова подтвердила факт приглашения и заявила, что «намерена сотрудничать со следствием». Она дала понять, что это не означает ее намерения написать заявление о признании себя потерпевшей.

Ранее это уже сделали замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко и телеведущий Дмитрий Киселев. «Во время беседы со следователем Прокопенко подтвердил, что к его личной почте был осуществлен неправомерный доступ, но отказался подтвердить достоверность контента, который был добавлен [в опубликованную «Шалтай-Болтаем» переписку] с целью его дискредитации», — сказал собеседник издания. Прокопенко заявил, что «не будет давать комментариев до решения суда». Киселев заявил, что ему эта тема «неинтересна».

Среди написавших заявление есть и топ-менеджер одной из госкомпаний. Кто именно – не раскрывается. Собеседник издания говорит, что в ближайшее время его примеру могут последовать еще несколько человек. В основном это «представители госкомпаний и госкорпораций», у которых группировка вымогала деньги, сказал собеседник. Источник в ФСБ это подтверждает.

Сейчас в деле «Шалтай-Болтая» трое арестованных — Владимир Аникеев, Александр Филинов и Константин Тепляков. Они обвиняются в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272 УК), за что они могут получить до пяти лет лишения свободы. Также им может быть предъявлено обвинение и по статьям «вымогательство» (ст. 163 УК), предполагающее до 15 лет лишения свободы, и «организация преступного сообщества» (ст. 210 УК) – до 20 лет. Это связано с получением новых доказательств преступной деятельности хакеров, говорит собеседник издания.

В 2015 г. на сайте «Международной биржи информации» «Шалтай-Болтай» выложил, якобы, частную переписку Тимаковой за 150 биткоинов, на тот момент $35 000. Прокопенко пострадал от хакеров в конце 2014 г., когда был опубликован снимок бывшего пресс-секретаря околокремлевского движения «Наши» Кристины Потупчик в его кабинете с набитой деньгами сумкой. В 2016 г.в руки хакеров попала переписка Киселева, в том числе по проекту «Россия сегодня».