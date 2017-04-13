RNS: «Первый канал» объединит дирекции интернет-вещания и общественных связей

«Первый канал» планирует объединить дирекцию интернет-вещания с дирекцией общественных связей после того, как новую структуру возглавит Лариса Крымова, сообщает RNS со ссылкой на два источника на рынке неэфирного телевидения и подтвердил источник, близкий к «Первому каналу». Решение объединить дирекции было принято после того, как руководитель дирекции интернет-вещания Илья Булавинов принял предложение стать главным редактором «Ведомостей».

«Руководителем объединенной дирекции будет глава подразделения по общественным связям Лариса Крымова», — сообщил один из источников на рынке неэфирного ТВ. По словам другого собеседника агентства, несмотря на то что формально Булавинов еще официально работает, на встречах интернет-дирекцию представляет уже Крымова.

Булавинов не стал отвечать на вопросы, связанные с развитием «Первого канала», Крымова также отказалась от комментариев.