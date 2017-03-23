Главным редактором «Ведомостей» станет директор интернет-вещания «Первого канала»

Совет директоров учредителя газеты и сайта «Ведомостей» – АО «Бизнес ньюс медиа» утвердил вчера, 22 марта, кандидатуру Ильи Булавинова на пост главного редактора издания. Помимо него был и альтернативный кандидат – шеф-редактор сайта vedomosti.ru Екатерина Дербилова. Булавинов был номинирован владельцем 100% «Бизнес ньюс медиа» – АО «Аркан инвестмент». Его единственный акционер – Яна Мозель-Кудрявцева, жена Демьяна Кудрявцева. Дербилова была номинирована самой редакцией. В итоге за Булавинова проголосовало четыре члена совета директоров, за кандидатуру Дербилову было отдано три голоса. За все время существования «Ведомостей» впервые главным редактором издания станет человек, пришедший извне.

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