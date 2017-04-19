Глава Роскомнадзора попросил Facebook восстановить аккаунт посольства России в Словакии

Глава Роскомнадзора Александр Жаров написал письмо руководителю офиса Facebook в Европейском союзе Габриеле Чех из-за блокировки официального аккаунта посольства России в Словакии. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора в среду, 19 апреля.

«В связи с тем, что под угрозой оказалась информационно-разъяснительная работа российских дипломатических учреждений, нанесен ущерб репутации России в сети интернет, просим вас в возможно короткие сроки принять меры по восстановлению официального аккаунта посольства Российской Федерации в Словакии, а также по удалению ложных аккаунтов, распространяющих провокационные, вводящие пользователей в заблуждение материалы», - говорится в письме.

Ранее МИД России направил в Роскомнадзор письмо с подтверждением официального статуса заблокированного информационного ресурса. В среду представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в последнее время участились случаи создания фальшивых страниц российских загранучреждений в соцсетях, в том числе в Facebook. По ее словам, фейковые страницы появились у посольств в Чехии и Словакии, через них распространялись «провокационные, вводящие в заблуждение пользователей социальных сетей материалы, которые написаны на резонансные темы».

МИД направил в Роскомнадзор все материалы о появлении таких лжестраниц в Facebook, добавила Захарова. «Появление таких страниц рассматриваем в контексте нового витка агрессии именно со стороны Запада. Призываем пользователей быть бдительными, пользуясь аккаунтами российских посольств и российских госструктур», - подчеркнула она.