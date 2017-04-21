Правительство выдвинуло Орешкина, Никифорова и Рогозина в совет директоров «Глонасс»

Правительство России утвердило список кандидатов в совет директоров АО «Глонасс». Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте правительства.

Среди кандидатов глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр экономического развития Максим Орешкин и зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин.

Также в список вошли начальник центра ФСБ России Андрей Ивашко, генеральный конструктор системы «Глонасс» Сергей Карутин, замминистра транспорта Алан Лушников и замглавы МВД Александр Махонов.

Всего в обновленный состав совета директоров компании войдут 12 человек. В качестве независимого директора в документе указан президент ООО «Управляющая компания "Дело" Сергей Шишкарев.