Кожевников заявил о готовности продать долю в «Русской медиагруппе»

Совладелец «Русской медиагруппы» Сергей Кожевников готов продать свою долю в радиохолдинге, если поступит «хорошее предложение», сообщает RNS. «Я не вижу для себя перспектив в плохо управляемой компании», — отметил он.

По словам Кожевникова, сейчас никаких переговоров о продаже не идет. Бизнесмену принадлежит 22% холдинга. Он готов выйти из состава акционеров, потому что потерял «моральную привязанность» к компании. «Но проблема в том, что у нас нет диалога со старшим акционером — более того, мы даже не знаем, кто именно является конечным бенефициаром акций РМГ. С кем вести переговоры?» – посетовал Кожевников. Стоимость частот холдинга он оценил в $60-70 млн.

В холдинг «Русская медиагруппа» входят «Русское радио», DFM, «Хит FM» и др. По данным Mediascope, по доле слушателей РМГ входит в пятерку крупнейших радиохолдингов в России.