SpaceX совершила первый пуск в интересах Пентагона

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником-шпионом NROL-76 в интересах Пентагона. Как сообщил микроблог компании, первая ступень ракеты благополучно вернулась и приземлилась на расчетной площадке. Это 34-й запуск для SpaceX, но первый, которая компания совершает для Миноброны США, отмечает Space.com. Издание напоминает, что компания Илона Маска даже судилась с военными, оспаривая эксклюзивность их контракта на запуски с United Launch Alliance (ULA), партнерством Lockheed-Martin и Boeing.

Запуск состоялся с задержкой в один день: потребовалось время для ликвидации проблемы с одним из сенсоров двигателя первой ступени.

По оценке самого Маска, запуск прошел хорошо, несмотря на сложности: на большой высоте сильный ветер значительно усилил нагрузку на системы.