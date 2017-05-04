Квартальная выручка Facebook превзошла ожидания аналитиков

Квартальная выручка Facebook превзошла ожидания аналитиков, аудитория соцсети приближается к 2 млрд пользователей, а основатель компании Марк Цукерберг назвал квартальные результаты «хорошим началом года». Как сообщает USA Today, в I квартале 2017 г. чистая прибыль Facebook составила $3,06 млрд, или $1,04 на акцию, против $1,73 млрд, или $0,6 на акцию, годом ранее. Выручка взлетела на 49% до $8,03 млрд при прогнозе в $7,83 млрд.

На выручку от мобильной рекламы теперь приходится 85% от общей рекламной выручки компании против 84% в октябре – декабре 2016 г., на мобильной рекламе компания в отчетный период заработала $6,7 млрд. Общая выручка от рекламы выросла в годовом измерении на 51% до $7,857 млрд.

Число пользователей соцсети выросло за отчетный период на 80 млн и достигло 1,94 млрд человек, которые заходят в соцсеть хотя бы раз в месяц. Две трети из этого числа заходят в Facebook ежедневно, сообщила компания, это 1,28 млрд человек, что на 18% больше, чем в январе – марте 2016 г.

В феврале аналитик Jackdaw Research Джен Досон говорил USA Today, что Facebook на пути наращивания аудитории до 2 млрд человек, предела, которого пока не достигла ни одна интернет-компания. Сейчас он считает, что при таких темпах роста аудитории Facebook перейдет рубеж в 2 млрд в конце июня. Рост аудитории должен вылиться в рост продаж рекламы, однако Facebook планирует прекратить увеличивать показы рекламы пользователям в их лентах новостей с середины 2017 г. Как отмечает издание, это беспокоит инвесторов, которые не понимают, каким образом компания собирается компенсировать замедление роста рекламной выручки.

После публикации отчета компании ее котировки упали на 2,4% до $148,3 за акцию.

Гендиректор Facebook Дэвид Уэнер предупредил, что в течение этого года рост рекламной выручки компании будет замедляться, а затраты компании вырастут, поскольку она запланировала ряд общественно полезных и стратегических инициатив, которые могут отрицательно сказаться на финансовых показателях.