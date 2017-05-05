Apple планирует разместить облигации для выплат акционерам

Американская Apple Inc. планирует разместить выпуски облигаций, средства от которых она направит на выплату дивидендов, выкуп акций и рефинансирование существующего года, пишет MarketWatch со ссылкой на данные компании CreditSights.

По данным компании, Apple разместит бонды сроком погашения через три, пять, семь и десять лет с фиксированной плавающей ставкой.

Эксперты отмечают, что компания располагает крупным объемом свободных средств (около $250 млрд) на зарубежных счетах и их возврат в США потребовал бы уплаты налога в размере 35%. Поэтому Apple привлекает средства за счет размещения бондов.

С 2012 г. по конец марта 2017 г. задолженность Apple выросла с нуля до $84,5 млрд на фоне программы возврата средств инвесторам, включающей выкуп акций и выплату дивидендов. В минувшем квартале объем средств на счетах Apple увеличился на $10,8 млрд, тогда как долг вырос на $11 млрд.