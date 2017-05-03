Apple удивила снижением продаж iPhone

Apple сообщила о неожиданном снижении продаж iPhone во втором финансовом квартале, который завершился 1 апреля. Как сообщает Reuters, в компании это объясняют тем, что потребители, возможно, предпочитают не тратиться сейчас, а дождаться новой модели этого смартфона, которая выйдет в продажу позднее в 2017 году. Кроме того, под давлением со стороны акционеров, которые требуют, чтобы с ними делились напопленным $250-миллиардным запасом наличности и инвестиций, Apple объявила о расширении программы по возврату капитала еще на $50 млрд. Как уточняет Reuters, программа обратного выкупа акций расширена на $35 млрд, также объявлено о выделении на квартальные дивиденды на 10,5% большей суммы.

Инвесторов это не впечатлило, отмечает Reuters. Котировки Apple снизились на 1,9%, до $144,65 за бумагу на электронных торгах после закрытия основной сессии. Впрочем, за последние три месяца акции Apple подорожали на 24%, это самый большой квартальный рост цены этих бумаг за последние пять лет. Рыночная стоимость корпорации увеличилась на $144,8 млрд

За отчетный квартал Apple продала 50,76 млн смартфонов iPhones против 51,19 млн за такой же период годом ранее и при прогнозе аналитиков FactSet в 52,27 млн. Финдиректор Apple Лука Маэстри объяснил снижение показателя спецификой подсчета. В отчете представлены данные по смартфонам, которые поступают ритейлерам, тогда как есть еще и статистика по количеству смартфонов, которые дошли до конечных потребителей, в том числе и не через ритейл. По словам Маэстри, компания на 1,2% снизила поставки ритейлерам, таким образом до конечного потребителя за отчетный квартал дошло около 52 млн смартфонов. Новые модели iPhone компания представляет в сентябре, это вызывает всплеск спроса. Затем еще один всплеск следует за рождественскими праздниками, после чего спрос становится более умеренным в ожидании презентации следующей новинки.

Квартальная выручка с продаж iPhone выросла на 1,2%, в том числе за счет выросшей средней цены гаджета.

Чистая прибыль Apple за второй квартал выросла до $11,03 млрд, или $2,1 на акцию против $10,52 млрд, или $1,9 на акцию годом ранее. Опрошенные Thomson Reuters аналитики ожидали прибыль на уровне $2,02 на акцию.

Квартальная выручка выросла на 4,6%, до $52,9 млрд при прогнозе в $53,02 млрд. Росту показателя способствовал взлет на 17,5%, до $7,04 млрд выручки от сервисов компании, в том числе App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud.

Чистая прибыль Apple за второй квартал выросла до $11,03 млрд, или $2,1 на акцию против $10,52 млрд, или $1,9 на акцию годом ранее. Опрошенные Thomson Reuters аналитики ожидали прибыль на уровне $2,02 на акцию.

Квартальная выручка выросла на 4,6%, до $52,9 млрд при прогнозе в $53,02 млрд. Росту показателя способствовал взлет на 17,5%, до $7,04 млрд выручки от сервисов компании, в том числе App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud.

Продажи Apple в Китае упали на 14,1%, до $10,73 млрд на фоне конкуренции с более дешевой продукцией других производителей. Комментируя ситуацию, Маэстри отметил, что выручка от продаж компьютеров Mac и от сервисов Apple оставалась хорошей, и в компании ожидают положительной динамики по продажам в Китае до конца года.