Персональные технологии Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Рекордный рост Apple Акции Apple подорожали на 24% за три месяца Это самый большой квартальный рост их цены за последние пять лет 04 апреля 00:05 Бен Эйзен / The Wall Street Journal {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Apple стала лидером по росту котировок Marcio Jose Sanchez / AP Apple стала лидером по росту котировок в I квартале среди 30 голубых фишек индекса Dow Jones Industrial Average, на нее пришлось около 20% общего роста в этом индексе. Рыночная стоимость корпорации увеличилась на $144,8 млрд. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров