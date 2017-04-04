Персональные технологии
Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Рекордный рост Apple

Акции Apple подорожали на 24% за три месяца

Это самый большой квартальный рост их цены за последние пять лет
Apple стала лидером по росту котировок
Apple стала лидером по росту котировок
Marcio Jose Sanchez / AP

Apple стала лидером по росту котировок в I квартале среди 30 голубых фишек индекса Dow Jones Industrial Average, на нее пришлось около 20% общего роста в этом индексе. Рыночная стоимость корпорации увеличилась на $144,8 млрд.

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