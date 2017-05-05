Путин поручил Минкомсвязи распространять фильмы с "объективной информацией о России"

Президент России Владимир Путин поручил Минкомсвязи обеспечить распространение на крупных медиарынках российских фильмов. Такое поручение было дано по итогам заседания российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 20 апреля в Кремле.

«Министерству связи и массовых коммуникаций обеспечить распространение на крупных медиарынках российских документальных, художественных фильмов и сериалов, отражающих объективную информацию о России, в том числе о её роли в победе над нацизмом», — говорится в протоколе заседания. Поручение должно быть выполнено до 31 января 2018 г.