«В контакте» на Украине установила рекорд по посещаемости

Российская социальная сеть «В контакте» установила новый рекорд на Украине. «Вчера наша социальная сеть стала наиболее популярным интернет-ресурсом страны», – говорится в официальном сообществе украинского сегмента соцсети «VK Україна». Во вторник, 16 мая, по данным Liveinternet, сайт «В контакте» посетили 18 млн уникальных посетителей. Это на 2 млн больше, чем предыдущий рекорд посещаемости.

Власти Украины ввели санкции против российских интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru Group (в том числе против ее социальных сетей «Одноклассники» и «В контакте»). Ограничительные меры одобрил Совет национальной безопасности и обороны Украины, президент страны Петр Порошенко подписал соответствующий указ. На полную блокировку российских сайтов украинским властям потребуется два года и $1 млрд.