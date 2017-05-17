Затраты на блокировку российских сайтов Украина оценила в $1 млрд

Два года и $1 млрд потребуется властям Украины на полную блокировку российских сайтов. Об этом рассказал председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, сообщает портал 112. «Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как «ВКонтакте», а к другим платформам, которые находились в этой системе», - объяснил он.

Блокировку можно будет обойти, признал Федиенко. «Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот самый «Китайский золотой щит» - это не проблема сейчас», - сказал он. Ранее в интернет-ассоциации заявляли, что блокировка попавших под санкции украинских ресурсов невозможна технически.

Накануне президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете российских интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru, включая соцсети «Одноклассники» и «В контакте».