ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Программная незалежность

Украина ввела санкции против более десятка российских IT-компаний

Санкции не запрещают использование софта, но запрещают за него платить

Во вторник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении российских компаний и их украинских партнеров. Более десятка из них связаны с IT. Помимо «Яндекса» и Mail.ru Group (подробнее о блокировке их сервисов на стр. 24) в течение трех лет на Украине будут заблокированы активы и ограничены торговые операции системных интеграторов «Ай-теко» и «Энвижн», поставщиков ERP-систем 1С, корпорация «Парус», «Галактика центр» и поставщика IT-решений «Софтлайн». Кроме того, аналогичные санкции наложены на российских разработчиков антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб».

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