Украина ввела санкции против более десятка российских IT-компаний

1С и многие другие российские IT-компании могут лишиться украинской выручки
Максим Стулов / Ведомости
Во вторник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении российских компаний и их украинских партнеров. Более десятка из них связаны с IT. Помимо «Яндекса» и Mail.ru Group (подробнее о блокировке их сервисов на стр. 24) в течение трех лет на Украине будут заблокированы активы и ограничены торговые операции системных интеграторов «Ай-теко» и «Энвижн», поставщиков ERP-систем 1С, корпорация «Парус», «Галактика центр» и поставщика IT-решений «Софтлайн». Кроме того, аналогичные санкции наложены на российских разработчиков антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб».