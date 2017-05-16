Порошенко попрощался с подписчиками в «В контакте» и «Одноклассниках»

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об отказе от ведения официальных страниц президента Украины в российских социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники», на которые ранее были наложены санкции.

По словам президента Украины, до сих пор эти страницы использовались «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды, однако теперь пришло время действовать «более решительно».

«Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «В контакте», «Одноклассники», «Яндексу» и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», - говорится в посте Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко ввел на три года санкции в отношении российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group. Санкции затронули также социальные сети «В контакте» и «Одноклассники».

В документе на сайте президента Украины также сообщается об ограничениях на вещание, а также о блокировании активов российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН.

Кроме того, санкции сроком на три года введены против компании «Лаборатория Касперского» и ее киевского отделения, а также компании «Доктор Веб» и «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева», принадлежащего семье министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В санкционный список также попали компании 1С, ABBYY, «Софтлайн груп», корпорация «Парус» и авиакомпания «Ютэйр». Бухгалтерское ПО «1С» УНИАН называет самым популярным на Украине.