Лингвистический анализ указал возможную национальность создателей WannaCry

Американская фирма FlashPoint, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, сделала вывод о вероятной национальности создателей вируса-вымогателя WannaCry, проведя лингвистический анализ требований о выкупе. Исследование, опубликованное на сайте компании, показало, что, вероятнее всего, речь идет о жителях южных провинций Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. О нем также сообщило издание South China Morning Post.

Почти все заметки о выкупе были переведены с помощью Google Translate, и лишь три - английская и китайские версии, вероятно, были написаны не роботом, а человеком. При этом эксперты отметили вопиющую грамматическую ошибку в англоязычной версии, что позволяет предположить, что этот язык не является родным для разработчиков вируса.

Лингвисты полагают, что исходный текст был написан на китайском языке. Но в требованиях присутствуют и термины, характерные для Гонконга, Тайваня и Сингапура, а некоторые характерны для материкового Китая или его южных провинций.

Экс-министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф предположил, что наиболее вероятным организатором атаки WannaCry является Северная Корея, сообщает Guardian. Этот вывод эксперты кибербезопасности делают, исходя из особенностей кода, который использовался КНДР ранее в хакерских атаках.

Вирус заразил компьютеры в 150 странах мира, ущерб от атаки оценивается в $1млрд.