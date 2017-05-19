Вирус WannaCry затронул ресурсы некоторых банков России – ЦБ

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ (ФинЦЕРТ) обнаружил, что вирус WannaCry затронул ресурсы некоторых банков России, говорится в материалах регулятора.

«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaCry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций. Последствия этих инцидентов были устранены в кратчайшие сроки», - поясняется в сообщении ФинЦЕРТ.

13 мая ЦБ сообщил, что зафиксировал рассылки банкам вредоносного программного обеспечения, но компрометации ресурсов не обнаружил.

В опубликованном в пятницу сообщении говорится, что особенность шифровальщика WannaCry - способность находить и заражать все устройства в той же локальной или смежной сети, к которой имеет доступ зараженное устройство.

В ходе хакерской атаки на минувшей неделе вирус WannaCry заразил множество компьютеров по всему миру и зашифровал информацию на них, сделав ее недоступной для использования. Жертвам предлагалось заплатить за разблокирование данных, переслав на онлайн-счет биткоины на сумму, эквивалентную $300.