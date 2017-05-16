Биржевой фонд HACK выиграл от атаки вируса WannaCry

Котировки биржевого фонда PureFunds ISE Cyber Security ETF, в который входят акции компаний, специализирующихся на кибербезопасности, подскочили в понедельник на торгах в Нью-Йорке на 3,2%. Это самый значительный дневной рост для фонда (имеющего тикер HACK) за период после президентских выборов в США, отмечает Financial Times.

Повышенный интерес инвесторов к компаниям, занимающимся кибербезопасностью, объясняется идущей с пятницы массовой атакой вируса WannaCry, который использует уязвимость в операционной системе Windows, чтобы заблокировать компьютер и потребовать от пользователя выкуп. Вирус поразил более 200 000 компьютеров в 153 странах.

Из 40 компаний, чьи бумаги входят в фонд PureFunds ISE Cyber Security с активами на $1 млрд, акции выросли у 34. Цена акций FireEye, которая имеет самый большой вес в фонде, подскочила на 7,5%, у производителя программного обеспечения Proofpoint и провайдера решений в области кибербезопасности SecureWorks – на 7,4 и 7% соответственно.