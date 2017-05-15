Создатели компьютерного вируса WannaCry уже заработали около $30 000

Вирус WannaCry, распространение которого началось в пятницу, парализовал работу компьютеров, на которых установлена операционная система Windows, в 74 странах, включая Великобританию, США, Китай, Россию, Испанию, Италию и Тайвань. Программа блокирует работу компьютеров и требует с пользователей от $300 до $600 в биткоинах за разблокировку. Вечером пятницы «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 45 000 попыток атак. Проблема до сих пор не решена. Гендиректор Digital Security Илья Медведовский рассказал, что, если блокировка компьютера уже произошла, разблокировать его можно, только заплатив деньги хакерам: вирус использует уникальный ключ или ключи, которые есть только у его авторов. Уже после разблокировки можно поставить обновление Windows, и вирус окажется изгнан из системы. Это первый настолько масштабный случай распространения вируса-вымогателя по всему миру, констатирует эксперт.

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