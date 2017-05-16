Вирус WannaCry не причинил ущерба информационным ресурсам Минобороны России – «Интерфакс»

Кибератака на интернет-ресурсы Министерства обороны России была своевременно выявлена и заблокирована, сообщил «Интерфаксу» высокопоставленный источник в Минобороны России.

По его словам, в автоматизированных системах управления Вооруженных сил применяется только сертифицированное программное обеспечение отечественного производства, использующее особые форматы данных и операционную систему.

«Поэтому вирус WannaCry, использующий скрытые уязвимости распространенной операционной системы Windows, не имел даже призрачных шансов нанесения ущерба процессу оперативного управления войсками», - сказал собеседник агентства.

Источник агентства добавил, что компьютеры ведомства, имеющие доступ к сети интернет, защищены современными и постоянно модернизируемыми системами защиты отечественной разработки.

В результате атаки 12 мая программа-вымогатель WannaCry заблокировала около 300 000 компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать.

Для разблокировки от жертв требуют выкуп от $200 до $600, который следует перевести на указанные счета в биткоинах. В России вирус, в частности, атаковал Сбербанк, «Мегафон» и МВД. Создатели вируса-вымогателя WannaCry уже получили от своих жертв более $42 000.