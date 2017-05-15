Путин заявил о непричастности России к атаке вируса-вымогателя WannaCry

Россия не имеет отношения к массовой атаке компьютеров вирусом-вымогателем WannaCry, заявил на пресс-конференции в Пекине президент Владимир Путин. «Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое», – цитирует Путина «Интерфакс».

По информации президента, российские учреждения серьезно не пострадали, ни банковские системы, ни сети системы здравоохранения. «Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность», – добавил он.

Масштабная атака вируса-вымогателя WannaCrypt (также называется WannaCry) показала опасность практики правительств по выявлению и хранению информации об уязвимости компьютерных систем, заявил 14 мая президент Microsoft Брэд Смит. Сначала собранные ЦРУ уязвимости всплыли на WikiLeaks, «а сейчас эта уязвимость, украденная у АНБ (Агентство национальной безопасности США, киберспецслужба NSA), затронула пользователей во всему миру», написал он. Смит сравнил утечку обнаруженных госорганами эксплойтов (вредоносные программы, использующие уязвимости для взлома) и причинение ими масштабного ущерба с ситуацией, в которой у американских военных украли бы несколько ракет «Томагавк». Он подчеркнул, что связь между действиями правительств и организованных преступных сообществ ненамеренная, но при этом она пугает. По мнению руководителя Microsoft, нынешнюю атаку WannaCry правительствам следует рассматривать как сигнал побудки и изменить подход к кибербезопасности, в которой должны применяться такие же правила, как и в обращении с оружием в физическом мире. Чиновники должны не хранить в секрете выявленные уязвимости, а сообщать о них разработчикам, чтобы те могли их вовремя ликвидировать.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что хакеры, атаковавшие серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании, использовали программу АНБ, скрещенную с вирусом-вымогателем. Бежавший из США бывший контрактник АНБ Эдвард Сноуден прокомментировал это в Twitter: «Ого: решение АНБ создать средство атаки против американского программного обеспечения в настоящее время угрожает жизни пациентов в больницах».