Распространение вируса WannaCry было остановлено случайно

Программист @MalvareTechBlog вместе с коллегой Дарианом Хассом случайно остановили распространение по всему миру вируса-вымогателя WannaCry, пишет Guardian. Они зарегистрировали домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com, по которому обращался вирус.

Программисты хотели с помощью этого проследить активность вируса, но оказалось, что адрес был зашит в его коде на тот случай, если его потребуется остановить. «Так что я могу добавить в свое резюме, что случайно остановил международную кибератаку», — написал программист в Twitter.

Отмечается, что атака приостановлена временно и может возобновиться, как только хакеры изменят адрес в вирусе.

О вирусной атаке на компьютеры по всему миру стало известно вечером 12 мая. Устройства оказались заражены программой, которая блокирует их и требует с пользователей $300 (£230) в биткоинах за разблокировку.