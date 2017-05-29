Соцсеть «В Контакте» рассказала, какую сумму выплатила хакерам за поиск уязвимостей

Социальная сеть «В контакте» сообщила, что за два года выплатила более $148 000 специалистам про информбезопасности за обнаружение уязвимостей в работе сервиса.

Компания пользуется платформой HackerOne, пользователи которой ищут уязвимости и получают за это денежное вознаграждение. С мая 2015 г. «В контакте» выплатила 292 специалистам по информационной безопасности более $148 000. При этом минимальная сумма вознаграждения - $100, ее размер зависит от серьезности выявленной уязвимости.

«В контакте» отмечает, что всего за два года получила более 3000 отчетов, из которых 385 оказались полезными. Если об уязвимости сообщили сразу несколько хакеров, деньги получит только первый из них.

Платформой HackerOne используют также крупнейшие мировые IT-компании, среди которых Adobe, Twitter, Uber, Snapchat и Dropbox.