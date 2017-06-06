«Лаборатория Касперского» подала иск к Microsoft

«Лаборатория Касперского» подала иск о недобросовестной конкуренции к Microsoft в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии. Российская компания обвиняет Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем (ОС) для компьютеров и недобросовестной конкуренции на рынке защиты от компьютерных угроз, сообщили «Интерфаксу» в компании.

С выходом Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений и разными способами подталкивать пользователей к отказу от стороннего ПО в пользу Windows Defender, сообщила «Лаборатория».

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) уже возбудила в ноябре дело против Microsoft по обращению «Лаборатории Касперского». Ведомство должно выяснить, не злоупотребляла ли американская корпорация доминирующим положением.