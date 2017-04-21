ФАС отложила рассмотрение дела в отношении Microsoft

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против Microsoft по жалобе «Лаборатории Касперского», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сегодня антимонопольное ведомство рассматривало дело. «Дело отложили», - сказали в пресс-службе ФАС, не уточнив следующую дату.

С жалобой в ФАС из-за злоупотребления Microsoft доминирующем положением на рынке обратилась «Лаборатория Касперского». В ноябре 2016 г. антимонопольное ведомство возбудило дело против американской корпорации.

Как поясняла «Лаборатория Касперского», Microsoft создала ситуацию, при которой конкурентные производители защитных решений не могут в полной мере исполнять свои обязательства перед пользователями, что оставляет последних без защиты, ограничивает их возможности выбора антивирусного программного обеспечения (ПО) и ведет к тому, что сторонние производители несут финансовые потери.

В частности, Microsoft дает разработчикам защитных продуктов всего несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений перед официальным выпуском RTM-версий операционной системы Windows 10. За эти несколько дней разработчики не успевают должным образом модифицировать свои решения, обеспечить их полную совместимость и эффективность в отражении всех киберугроз с первого дня доступности новой версии ОС.

Кроме того, если пользователь переходит на Windows 10, а текущая версия антивирусного ПО несовместима с этой операционной системой, клиент не информируется о необходимости установки совместимой версии. При этом стороннее антивирусное ПО удаляется и вместо него включается Windows Defender без явного согласия на это пользователя.

В Microsoft в свою очередь ТАСС сообщали, что сотрудничают с ФАС. По мнению корпорации, Windows 10 создавалась с акцентом на обеспечение постоянной безопасности пользователей и соответствует требованиям российского антимонопольного законодательства.