«Яндекс» запустил сервис по поиску свободных мест на парковках

У мобильного приложения «Яндекс.Навигатор» появилась функция поиска освободившихся парковочных мест. Сервис доступен в пилотном режиме в Москве, Санкт-Петербурге и еще пяти городах России, сообщил ТАСС менеджер «Яндекс.Навигатора» Леонид Александров.

«Сколько продлится тестовый период, я не могу сказать, есть ограничение ресурсов. Мы совместно с нашими картографами сами собираем данные и город за городом постоянно расширяем покрытие. Стремимся сделать общую карту по всему миру и когда-нибудь к этому придем. Когда – пока сказать сложно», – сказал он.

По словам Александрова, сервис выделяет освободившиеся места на наземных парковках специальной меткой, которая сохраняется в течение пяти минут. Чтобы найти место для парковки, система анализирует предоставляемые пользователями координаты, а также данные о характере движения (едет человек или идет). Затем алгоритм определяет, что человек уехал с парковки на машине (а не сел, например, в автобус на ближайшей остановке), и отмечает парковочное место как свободное.