Собянин: машины без номеров эвакуируют в целях противодействия терроризму

Машины без номеров эвакуируются с улиц Москвы по решению антитеррористической комиссии, «в том числе для обеспечения безопасности», написал сегодня мэр столицы Сергей Собянин. «Владельцы авто, как правило, дорогих, снимают номера, чтобы не платить за парковку. За май переместили на спецстоянки уже более 700 машин», - отметил он.

По данным департамента финансов Москвы, доходы от платных парковок в I квартале 2017 г. составили 1,299 млрд руб. - на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На 23,3% выросли штрафы за правонарушения в области дорожного движения — город на них заработал 3 млрд руб. против 2,43 млрд руб.

В 2010 г., когда Собянин был назначен мэром Москвы, своей основной задачей он провозгласил борьбу с пробками. Платную парковку московские власти запустили в ноябре 2012 г. Сначала она действовала внутри Бульварного кольца и стоила 50 руб./ч, теперь платная парковка в ряде районов доходит до МКАД, а в центре стоит 200 руб./ч.

Сегодня, по информации департамента транспорта Москвы, в зоне платного парковочного пространства на улично-дорожной сети организована 81 000 парковочных мест. Количество парковок в центре постоянно сокращается: если в 2012 г. в пределах Бульварного кольца насчитывалось порядка 7950 машиномест, то сейчас – около 3700.