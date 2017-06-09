Суд отклонил требование «Глобэкса» взыскать с холдинговой компании «Связного» более 63 млн евро

В пятницу Арбитражный суд Москвы отклонил заявление банка «Глобэкс» (контролируется Внешэкономбанком), требовавшего признать и привести в исполнение в России решение Лондонского международного арбитражного суда. Тот по иску банка взыскал с холдинговой компании группы «Связной» кипрской Trellas Enterprises более 63 млн евро, сообщает агентство «РИА Новости» из зала суда.

«Глобэкс» еще в 2012 г. стал владельцем 5%-ной доли в голландской Svyaznoy N.V. Основатель «Связного» Максим Ноготков объяснял тогда, что это вид займа: компании нужны были деньги для развития. До этого «Глобэкс» долями в компании не владел. Обязательным условием той сделки был обратный выкуп этой доли (примерно за $54 млн), объясняет источник, близкий к банку, Ноготков должен был сделать это еще в I квартале 2015 г.

19 июля 2016 г. Лондонский международный арбитражный суд решил, что Trellas должна заплатить «Глобэксу» более 63 млн евро по неисполненной сделке купли-продажи 5% акций Svyaznoy N.V.

6 декабря прошлого года «Глобэкс» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании и приведении в исполнение решения лондонского суда. 8 декабря суд отказал банку в принятии обеспечительных мер по иску.