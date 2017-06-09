Суд оштрафовал The New Times на 100 000 рублей

Тверской мировой суд оштрафовал журнал The New Times на 100 000 руб. Об этом «Медиазоне» сообщила главный редактор журнала Евгения Альбац. Кроме того, суд принял решение вернуть в Роскомнадзор вынесенное им предупреждение за материал «Из Калуги с Джихадом».

Ранее Роскомнадзор вынес письменные предупреждения редакции за материал, в котором есть признаки оправдания терроризма. Претензии надзорного органа вызвала статья под названием «Из Калуги с джихадом»: интервью с человеком, который уехал из Калужской области в Сирию воевать на стороне боевиков. Интервью готовил журналист издания Павел Никулин, материал опубликован 13 марта 2017 г.