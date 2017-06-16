Досудебная блокировка «зеркал» пиратских сайтов не прошла второе чтение

Сегодня Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете.

Ко второму чтению понятие «производный в сети интернет сайт» заменено понятием «копия заблокированного сайта», сказал председатель профильного комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Кроме того, исключен механизм доступа к копиям заблокированного сайта на основании судебного приказа Мосгорсуда - это решение теперь отнесено к компетенции Минкомсвязи.

Уточнена процедура, согласно которой Минкомсвязи признает сайт копией заблокированного, уточнены характеристики сайта, который может быть признан копией заблокированного сайта. Законопроект предлагает считать копией «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета».

Кроме этого, уточнен перечень лиц, которые будут вправе инициировать процедуру блокировки копий заблокированного ресурса: это и федеральные органы исполнительной власти, и правообладатели, сказал председатель комитета.

В процессе подготовки законопроекта Минкультуры предлагало предусмотреть внесудебную блокировку «зеркал» пиратских сайтов, но они не были учтены ко второму чтению, отметил Левин. Однако учтены предложения Минкультуры в части внесудебного ограниченного доступа к копии заблокированного сайта. Также поисковые системы обяжут удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Предлагаемый законопроектом механизм касается только российских фильмов, поскольку государство намерено защитить свои вложения в отечественный кинематограф. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 октября 2017 г.