Ракета-носитель «Союз» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны России

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк. На ее борту - космический аппарат Минобороны России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ракета стартовала 23 июня в 21.04 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк, уточнили в Минобороны.

Блок выведения «Волга» успешно отделился от стартовавшей ракеты. «Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса "Союз-2.1в" в составе блока выведения "Волга" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 21.12 мск - штатно отделилась от второй ступени "Союза-2.1в", - добавили в ведомстве.

Блок «Волга» должен вывести спутник на расчетную орбиту в течение несколько часов. Старт «Союза» прошел в штатном режиме. Запуском руководил командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.