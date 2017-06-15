После запуска «Союза» с Байконура погиб водитель НПО «Машиностроение»

МВД Казахстана сообщило о жертвах пожара, который начался в Карагандинской области после падения фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1а», запущенной 14 июня с Байконура. Как сообщают Tengrinews.kz, представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов сказал, что один человек погиб и один пострадал. Это люди, которые собирали в степи обломки отделяемых частей ракет. «Роскосмос» уточнил, что погиб сотрудник АО «НПО «Машиностроение».

Пожар из-за падения фрагментов ракеты начался 14 июня вечером под городом Жезказган. Сообщение о возгорании сухой травы в 20 км к юго-западу от села Талап поступило пожарным в 18.04 по местному времени. В 19.25 житель села Талап им сообщил также, что горит степь в районе трассы Жезказган - Кызылорда на отметке 40 км от Жезказгана. На месте пожарные установили, что степь горит в 16 км от села Талап в южном направлении трассы Жезказган - Кызылорда. В 1.20 пожар был локализован, в 3.31 - ликвидирован. С огнем боролись шесть десятков человек и 22 единицы техники.

«В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения. Гражданин 1968 года рождения госпитализирован в больницу», - заявил представитель МВД.

По данным «Роскосмоса», при тушении пожара погиб водитель «Камаза», сотрудник НПО «Машиностроение», которое обеспечивает работу в районах падения фрагментов ракет. Его грузовик «накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра», говорится в сообщении госкорпорации.

14 июня с Байконура на МКС был запущен космический грузовик «Прогресс МС-06».