Компания Evraz подверглась хакерской атаке

В компании Evraz сообщили, что информационная система компании подверглась хакерской атаке. «В сети произошел сбой. Основные производства продолжают работать. Угрозы сотрудникам и предприятиям компании нет. Специалисты разбираются с ситуацией», – говорится в сообщении компании, поступившее в «Ведомости».

Сегодня атаке вируса Petya.A подверглись более 80 компаний в России и на Украине, сообщает лаборатория Group-IB. Среди них – «Башнефть», «Роснефть», Mondelēz International, Ощадбанк, Mars, «Новая почта», Nivea, TESA и другие. Также жертвами вредоносной программы стали сети правительства Украины, киевского метрополитена и аэропорта «Борисполь».

Вирус-шифровальщик предупреждает пользователей зараженных компьютеров, что все их файлы заражены, а попытки самостоятельного восстановления – бесполезны. Вирус предлагает перевести $300 в криптовалюте биткоин в обмен за разблокировку доступа.