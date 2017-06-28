Вирус-вымогатель добрался до Индии

В среду об атаках вируса-вымогателя сообщили некоторые компании Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Reuters. Днем ранее вспышка нового компьютерного вируса-шифровальщика затронула многие компании и организации на Украине, в России и несколько менее широко прошлась по Европе и Америке. В среду из-за вируса остановилась работа одного из трех терминалов крупнейшего контейнерного порта Индии - порта Джавахарлала Неру в Мумбаи. Руководитель компании-оператора Аниль Диггикар заявил, что порт работает только на треть своих возможностей и многие операции приходится делать вручную. Пострадавший терминал использует Датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk, владелец крупнейшего в мире морского контейнерного перевозчика Maersk Line. Она сообщила, что перестали работать компьютерные системы во многих ее подразделениях и регионах, в частности, сбои у нее были в Лос-Анджелесе.

В индийских подразделениях Beiersdorf (производитель Nivea) и Reckitt Benckiser (владеет Enfamil и Lysol) вирус поразил некоторые системы, сказали Reuters сотрудники этих подразделений.

В Австралии пострадала шоколадная фабрика Cadbury, сообщил представитель местного профсоюза.

Владелец Cadbury - Mondelez International - во вторник подтвердила технические проблемы. В Тасмании из-за компьютерного сбоя прекратил работу завод Hobart.

Представители специализирующихся на кибербезопасности фирм «Лаборатория Касперского» и FireEye Inc. заявили Reuters, что заметили атаки и в других странах АТР, но не уточнили, где именно.

Изначально вирус идентифицировали как уже известный шифровальщик Petya, но вскоре эксперты разошлись в диагнозе. «Лаборатория Касперского» выделила его в отдельный штамм, представитель «Доктора Веба» вчера вечером считал его либо модификацией Petya, либо чем-то иным. Reuters сообщает, что вирус содержит код «Eternal Blue», который, по мнению экспертов, был украден у Агентства национальной безопасности США (АНБ, NSA) и был использован в прошлой масштабной атаке вируса WannaCry.