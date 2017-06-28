Решение о Telegram примет лично руководитель Роскомнадзора

Решение по вопросу о регистрации мессенджера Telegram будет принимать лично руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, сказал «Ведомостям» источник в службе. По его словам, обращение создателя Telegram Павла Дурова направлено в такой форме, что это нельзя в полной мере считать регистрацией.

Сегодня Дуров написал, что согласен предоставить информацию о компании Telegram для реестра Роскомнадзора, но считает себя свободным от иных обязательств - предоставления доступа к личной переписке пользователей и соблюдения «закона Яровой». При этом Дуров сослался на слова самого Жарова, ранее заявившего, что «никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет».