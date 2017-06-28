ФАС возбудила дело в отношении российской «дочки» LG

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против российской «дочки» LG за координацию цен на смартфоны, сообщил «Интерфаксу» представитель ФАС.

По данным ФАС России, «ЛГ электроникс рус» использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG. Помимо этого компания регулярно получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали «ценовых роботов» с целью контроля за ценами, сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 11 закона о защите конкуренции (признаки незаконной координации экономической деятельности).