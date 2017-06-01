ФАС возбудит дело в отношении LG из-за координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение десяти дней возбудит дело в отношении южнокорейской LG из-за координации цен на смартфоны в России. Об этом заявил замруководителя ФАС Андрей Цариковский в интервью «РИА Новости».

В декабре 2016 г. ФАС направила компаниям LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на ценовые сговоры на смартфоны этих производителей в России, служба также проверяла цены на смартфоны Samsung. В середине февраля ФАС сообщила, что не выявила нарушений при анализе ценообразования на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus.

По итогам проверки ценообразования на смартфоны LG было принято решение о возбуждении антимонопольного дела. «Оно буквально на финальной, технологической стадии возбуждения. Можно с уверенностью сказать, что в течение 10 дней оно будет возбуждено», — сказал Цариковский.