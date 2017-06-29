ВЭБ примет участие в создании центра по исследованию блокчейн-технологий

ВЭБ, фонд Ethereum и компания BitFury создадут на базе Московского института стали и сплавов первый в России центр компетенций по исследованию блокчейн-технологий. Как передает ТАСС, это объявил председатель госкорпорации Сергей Горьков. По его словам, центр должен быть открыт в сентябре.

«Мы с ними работаем уже давно, по пилотному проекту в Росреестре, по пилотному проекту внутри ВЭБа. Теперь мы планируем от "песочницы" перейти в том числе к созданию центра компетенций», - сказал Горьков.