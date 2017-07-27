Акции «М.Видео» подешевели более чем на 5% на фоне SPO ниже рынка

Обыкновенные акции «М.Видео» подешевели более чем на 5% на фоне SPO ниже рынка. По данным на 10.24 обыкновенная акция «М.Видео» на Московской бирже стоила 408,5 руб. (-5,37%). Минимальное значение составляло 405 руб., максимальное — 409 руб.

Ранее стало известно, что контролирующий акционер «М.Видео» продал 24,66% ритейлера по 405 руб. за акцию на Московской бирже. Это составляет дисконт в размере 6% к цене акции на закрытие торгов предыдущего дня на Московской бирже. Продавец — структура группы «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева Lagranolia Holdings. За пакет в ритейлере она получит 17,95 млрд руб.