Аудитория Facebook достигла 2 млрд человек

Во II квартале 2017 г. чистая прибыль Facebook выросла на 71% за счет быстрого роста рекламной выручки. Как передает «Интерфакс», показатель в апреле-июне этого года составил $3,89 млрд, или $1,32 на акцию, против $2,28 млрд, или $0,78 на акцию, в аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,12 на акцию. Число пользователей соцсети достигло 2 млрд человек, заявил основатель и руководитель компании Марк Цукерберг. Он назвал результаты отчетного квартала и первого полугодия хорошими и заверил, что компания по-прежнему стремится сделать жителей мира ближе друг к другу. Он также отметил, что недоволен скоростью экспериментов с монетизацией мессенджеров Facebook, но выразил уверенность, что в результате у компании все получится. Цель эксперимента - обеспечить естественное взаимодействие людей и компаний, пишет Business Insider.

Выручка Facebook за отчетный квартал выросла на 44,8%, с $6,4 млрд до $9,32 млрд при консенсус-прогнозе на уровне в $9,2 млрд. Выручка компании от рекламы выросла на 47% до $9,1 млрд.

Компания уже год ежеквартально предупреждает о замедлении темпов увеличения доходов от рекламы, однако пока эти опасения не оправдались, отмечает «Интерфкс». Финансовый директор Facebook Дэвид Венер и сейчас заявил, что ждет снижения роста рекламной выручки в III квартале. Руководители Facebook отметили, что стоимость размещения рекламы в соцсети выросла в связи с увеличением спроса рекламодателей: средняя цена размещения подскочила на 24%, в том числе из-за роста доли более дорогой видеорекламы.

Месячная аудитория Facebook выросла на 17% в годовом выражении до 2,01 млрд человек при прогнозе о росте до 1,93 млрд. Ежедневно соцсетью пользуются 1,32 пользователя, показатель вырос на 17%, как и прогнозировалось. По словам Цукерберга, месячная аудитория WhatsApp достигла 1,3 млрд пользователей, при этом 1 млрд человек пользуются мессенджером ежедневно. В учетные записи WhatsApp Status (клон Snapchat Stories) каждый день заходят более 250 млн пользователей.

После публикации отчета акции Facebook подорожали на 3,3% на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке в среду. Капитализация компании с начала 2017 г. выросла на 44% до $480 млрд.