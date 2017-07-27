В «Яндексе» ответили на претензии ФАС к слогану «Поиск №1 в России»

Федеральная антимонопольная служба может применить меры в отношении «Яндекса» из-за размещения под логотипом поисковика слогана «Поиск N1 в России». «По мнению ФАС России, размещение на сайте "Яндекс" под логотипом утверждения "Поиск N1 в России" может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства», — пояснили агентству ТАСС в пресс-службе ФАС.

«Яндекс» запустил новую рекламную кампанию своего поисковика в среду. «Мы используем его во всех каналах, в том числе и на главной странице "Яндекса". Именно в связи с этим изменен слоган под логотипом — исключительно на время», — заявили в пресс-службе компании.

В «Яндексе» не видят нарушения антимонопольного законодательства в использовании слогана «Поиск №1 в России», заявил РБК представитель компании. По его словам, компания «воздержится от комментариев» по поводу сообщений о возможных претензиях со стороны Федеральной антимонопольной службы.

В пресс-службе компании также отметили, что, по данным метрик Liveinternet, Comscore и других, «Яндекс» занимает первое место в России. В июне этого года поисковая доля «Яндекса» составила 51,3% (данные Liveinternet.ru).