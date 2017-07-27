Капитализация Facebook превысила $500 млрд

Котировки соцсети Facebook на Nasdaq в четверг 27 июля рванули вверх более чем на 4% на чрезвычайно позитивных результатах II квартала, убедивших инвесторов в сохранении потенциала роста рекламной выручки компании, пишет Reuters.

В результате капитализация Facebook превысила $500 млрд, и она стала пятой публичной компанией в мире, преодолевшей этот рубеж. Днем ранее капитализации в $500 млрд достиг Amazon. До этого таких компаний было всего три - Apple, Alphabet и Microsoft.

Facebook сегодня отчиталась о росте квартальной чистой прибыли на 71% до $3,89 млрд благодаря опережающему росту рекламной выручки. Выручка компании повысилась на 44,8% - с $6,4 млрд до $9,32 млрд, причем доля выручки от мобильной рекламы достигла 87%. «У нас были хороший II квартал и хорошее первое полугодие. Наше сообщество достигло 2 млрд человек, и мы стремимся сблизить жителей мира», - заявил основатель и руководитель компании Марк Цукерберг.