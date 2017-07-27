Выручка Google в России выросла почти на треть

Выручка ООО «Гугл», основного юрлица интернет-поисковика Google в России, увеличилась в 2016 г. по сравнению с 2015 г. почти на треть - на 31,5% до 29,9 млрд руб., свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании составила 3,15 млрд руб., увеличившись на 36%. Прибыль от продаж возросла в 1,6 раза до 3,68 млрд руб.

Выручка основного конкурента корпорации - ООО «Яндекс» - по РСБУ выросла в 2016 г. на 18,7% до 71,7 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 23% - с 14,9 млрд руб. до 12,1 млрд руб.

Обе компании основные доходы получают от контекстной и медийной рекламы.